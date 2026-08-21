Была серия ударов: в оккупированном Крыму уничтожен крупный логистический хаб. Фото

В оккупированном Крыму вновь поражен крупный логистический объект — на этот раз масштабным разрушениям подвергся оптово-распределительный центр (ОРЦ) "ПУД" в селе Чистенькое под Симферополем. По сообщениям местных жителей, объект неоднократно подвергался ударам.

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Об этом сообщило военно-партизанское движение "Атеш" в своём Telegram-канале. Отмечается, что этот объект входил в пятерку крупнейших складских комплексов оккупированного полуострова.

Удары по центру наносились несколько раз

По данным "Атеш", ОРЦ "ПУД" атаковали как минимум дважды — 30 июня и 21 июля. Об этом рассказали местные жители. После этого объект был выведен из строя.

Представители движения сообщили, что ОРЦ "ПУД" стал вторым из пяти крупнейших складских комплексов Крыма, который был выведен из строя. Ранее был поражен сортировочный центр Wildberries в Симферополе. "Атеш" заявил, что удары по логистической инфраструктуре в оккупированном Крыму продолжаются.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли удар по радиолокационной станции "Небо-У". Система предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых и баллистических ракет.

По данным Генерального штаба ВСУ, поражение станции снизило способность российских войск контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать цели. По оценкам экспертов, стоимость такого комплекса может достигать $100 млн.

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