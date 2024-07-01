'Были обречены погибнуть': бойцы бригады 'Рубеж' взяли в плен несколько десятков оккупантов. Видео

Бойцам бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины удалось захватить в плен несколько десятков российских оккупантов. Защитники Украины провели удачную военную операцию в одном из направлений на фронте и пополнили обменный фонд.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале бригады в воскресенье, 30 июня. Там также опубликовали видео операции, выполненной разведчиками, и пленных захватчиков из России.

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Большинство взятых в плен россиян – мобилизованные, которые, как сказано в сообщении пресс-службы бригады "Рубеж", были обречены погибнуть в "мясных" штурмах на поле боя в Украине, однако избрали жизнь и сложили оружие.

"Наши бойцы оказали им необходимую квалифицированную медицинскую помощь и действовали максимально гуманно, настолько разрешали боевые условия", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что этим видео показали, как настоящие воины, у которых есть честь и достоинство, обращаются с пленными врага.

"Зверства, убийства гражданских, пытки и издевательства над безоружными – путь мрака-России. Мы же на фронте прилагаем максимум усилий, чтобы уничтожить даже следы РФ в нашей свободной, цивилизованной стране", – добавили бойцы.

Как сообщал OBOZ.UA, под Волчанском украинские военные взяли в плен командира третьего взвода 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) России Сергея Шакина, известного под позывным "Мясник". Он был ранен в ногу, но выжил, хотя его взвод был уничтожен.

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