Под Волчанском украинские военные взяли в плен командира третьего взвода 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) России Шакина, известного под позывным "Мясник". Он был ранен в ногу, но выжил, хотя его взвод был уничтожен.

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Николаевский Ванек". Сначала Шакин намеревался застрелиться, но впоследствии изменил свое решение, упомянув о своих детях.

Он понял, что страшные истории об украинском пленении, распространяемые российскими медиа, не соответствуют действительности, и решил сдаться.

Шакин призывает своих товарищей по оружию не верить российской пропаганде об издевательствах в украинском плену. Он рассказал, что его раны были должным образом обработаны, и он чувствует себя нормально. Теперь он ждет возможного обмена и мечтает вернуться к своим детям.

Этот случай свидетельствует о том, что даже россияне способны принимать правильные решения и сдача в плен является одним из таких решений, что сохраняет жизнь.

За последние сутки в плен показалось более 20 российских военных, решивших не рисковать жизнью ради политических амбиций кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ затрофеили танк-сарай Т-62. Также был захвачен в плен экипаж бронемашины.

Ранее в Волчанске ВСУ захватили в плен российского "штормовика", который "отсидел" четыре раза. Он надеялся сократить очередной срок, а на фронте получил от командиров указание "взорваться" или "стреляться".

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