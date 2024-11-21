Были завербованы дистанционно: СБУ задержала агенток ГРУ, корректировавших огонь по Украине с аккаунтов своих родственников. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала двух агенток российской военной разведки, которые готовили ракетно-дроновые удары оккупантов по северным регионам Украины. Предательницами оказались жители Прилукского района Черниговской области.

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Российское ГРУ завербовала их дистанционно, когда они искали "быстрый заработок" в Telegram-каналах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что основной задачей фигуранток было находить и передавать врагу координаты Сил обороны в Киевской и Черниговской областях. Для конспирации связи с РФ они общались с российским куратором через аккаунты членов своих семей.

По данным расследования, чтобы шпионить за объектам ВСУ предательницы должны были установить вблизи соответствующих зданий скрытые видеокамеры с записью на флешносители. Кроме шпионства за местами базирования украинских воинов, женщины пытались установить маршруты перемещения и боевые позиции мобильных огневых групп, охраняющих воздушное пространство на севере Украины.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила обоих агенток, задокументировала их преступления и задержала до того, как они приобрели миникамеры видеонаблюдения. Во время обыска у женщин изъяли мобильные телефоны с доказательствами работы на российское ГРУ.

Следователи СБУ обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ныне злоумышленницы находятся под стражей, и за работу на агрессора им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ разоблачила агента спецслужб РФ, действовавшего на территории Киевской и Винницкой областей. Им оказался 22-летний бариста из Винницы, который передавал врагу координаты для обстрелов и организовывал поджоги.

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