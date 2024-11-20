СБУ задержала бариста из Винницы, который корректировал удары РФ по Украине и пытался совершить поджоги. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного агента спецслужб РФ, действовавшего на территории Киевской и Винницкой областей. Им оказался 22-летний бариста из Винницы, который передавал врагу координаты для обстрелов и организовывал поджоги.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. По данным военной контрразведки, злоумышленник собирал информацию об одной из киевских ТЭЦ, на которую россияне планировали нанести комбинированный удар с использованием ракет и дронов-камикадзе.

Кроме того, он пытался выявить расположение радиолокационных станций ВСУ, защищающих воздушное пространство Киевщины, в том числе над объектами энергетической инфраструктуры.

Помимо выполнения задач российских спецслужб в Киевской области, злоумышленник пытался поджечь трансформаторные подстанции железной дороги в Винницкой области.

Военная контрразведка СБУ разоблачила его преступления и задержала "на горячем" при попытке поджога трансформатора.

В ходе следствия было установлено, что мужчина был завербован российским ГРУ дистанционно в октябре этого года.

Во время обысков у него был обнаружен мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, через который он передавал отчеты своему куратору из РФ.

Задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Украине осудили агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), готовившего серию воздушных атак врага по Днепру и Киеву. Предатель был задержан в феврале этого года, теперь он получил 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали в Одессе агентурную группу российской Федеральной службы безопасности. В ее состав входили трое местных жителей, в том числе несовершеннолетние, которые должны были совершать взрывы и поджоги в разных регионах Украины.

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