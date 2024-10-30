'Было четко видно': украинские военные уничтожили авто с российским командованием в Донецкой области

Украинские военные успешно ликвидировали автомобиль с российским командованием в Донецкой области. Операция прошла при наблюдении за перемещением противника.

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Такое заявление сделал комбат 1 батальона 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Вооруженных сил Украины, известный под позывным Каспер. Об этом он сказал в эфире программы "Общественное. Студия".

Военные отследили автомобиль к месту дислокации танковых подразделений, и в момент, когда из него вышло командование, и к ним подошли танкисты был нанесен удар.

"Сегодня было поражение – мы попали в автомобиль с каким-то командованием (русским – ред.), но автомобиль был уничтожен. Там было ясно видно, что командование приехало давать указания своим танкистам. Как раз мои ребята дождались, довели этот автомобиль до определенного места дислокации этих танкистов, когда вышло командование, к ним подошли танкисты, мы нанесли поражение", – сказал военный.

Каспер также отметил, что вскоре будут обнародованы видеодоказательства этой операции.

Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1560 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 29 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 2 средства ПВО, 40 БПЛА оперативно-тактического уровня, 91 единицу автомобильной и единицу специальной техники окупантов.

"Денацификации" российских захватчиков проводят не только украинские воины, но и они сами. Так, на днях стало известно, что в Запорожье оккупант расстрелял десять солдат из своего подразделения, а в Курщине рядовой застрелил капитана.

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