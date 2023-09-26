'Было очень страшно, слышала, как сыплются окна': жительница Херсона рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

Российская армия продолжает покрывать огнем город Херсон и Херсонскую область. Так, жительница Херсона рассказала о моменте вражеской атаки утром 26 сентября.

Соответствующее видео выложил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Как рассказала женщина, враг сбросил управляемую авиабомбу недалеко от ее дома.

"Прилет был в 6:20. Меня сбросило с кровати, я ползла по полу. Было очень страшно, слышала, как сыплются окна, шифер", – так херсонка описывает пережитые утром ужасы.

В результате попадания авиабомбы были повреждены близлежащие дома. К счастью, никто не пострадал.

Также произошел пожар в административном здании одного из предприятий, который пожарные оперативно ликвидировали по прибытии на место происшествия.

Видео дня

Как сообщают в ГСЧС, минувшая ночь показалась адской для херсонских спасателей. Враг наносил удары по жилым кварталам Херсона и его близлежащим районам, что привело к пожарам в жилых домах, хозяйственных постройках и на территории одного из предприятий. Спасатели работали всю ночь, и к утру им удалось ликвидировать эти пожары.

Как сообщается, за минувшие сутки пожарные Херсонщины прекратили 22 пожара, возникших в результате вражеских атак.

Ранее сообщалось, что вечером минувших суток и утром 26 сентября россияне нанесли удар по селу Киселевка Херсонской области. В результате обстрела, который произошел вчера в 21:00, были травмированы четыре человека. Кроме того, около 8:20 26 сентября российская армия обстреляла Корабельный район Херсона. Один из снарядов оккупантов попал во двор дома. В результате травмы получили 48-летняя женщина и 68-летний мужчина.

Также страна-агрессор Россия ночью 26 сентября совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе Shahed-136/131 по Одесской области. Большинство беспилотников было уничтожено в воздухе, однако есть и попадание: повреждения получила припортовая инфраструктура, пострадали люди.

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