'Было принципиально – воевать на Донетчине': на Полтавщине попрощались с погибшим героем Виктором Мясоедовым

В Полтавской области 1 ноября простились с защитником Виктором Мясоедовым. Он погиб на поле боя вблизи Торецка 21 октября.

Видео дня

Виктор был родом из Донетчины, и, хоть давно переехал в другой регион, для него было важно воевать именно там и освобождать свою малую родину от российских оккупантов. О Герое рассказали журналисты издания "Кременчугский ТелеграфЪ".

Прощание с воином состоялось в пятницу, 1 ноября, в Песчанской громаде Полтавской области.

Родился Виктор Мясоедов 30 апреля 1984 года в поселке Калиновка (бывшее Калинина) Бахмутского района Донецкой области. Парень рано осиротел: когда ему было 14 лет, он остался без матери. Воспитывала Виктора бабушка, забравшая внука к себе.

Уже позже, став взрослым, Виктор Мясоедов переехал в Киев. В столице работал монтажником, строителем, сварщиком. Там же, в Киеве, его призвали на военную службу и мобилизовали в сухопутные войска ВСУ в отделение инженерно-саперного взвода.

Для Виктора Мясоедова было очень важно воевать именно на Донетчине. Как рассказала военная Любовь Телятник, он больше всего хотел быть причастным к освобождению родного края от российской оккупации.

Погиб Виктор Мясоедов 21 октября 2024 года вблизи Торецка. Ему навсегда останется 40 лет.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб молодой Герой из Херсонщины. Борис Леляк служил в ВСУ с 18 лет. Его жизнь оборвалась 1 ноября: во время выполнения боевой задачи 22-летний воин получил смертельные ранения.

Также сообщалось о гибели криворожанина Александра Бондаренко, который более двух месяцев держал оборону на Курщине. В ряды ВСУ он встал в мае 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!