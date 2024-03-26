"Было очень громко": под Мелитополем ликвидировали очередной военный склад с БК оккупантов, – Федоров

На оккупированной территории Запорожской области под Мелитополем 25 марта "бавовна" посетила склад российской оккупационной армии. Там ВС РФ хранили свои боеприпасы.

О взрывах на ВОТ сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он выступил в эфире объединенного марафона "Єдині новини" утром во вторник, 26 марта.

"Вчера [25-го числа] было громко на временно оккупированных территориях. Было очень громко вблизи Мелитополя. Была детонация, ликвидировано очередной военный склад с боеприпасами", – рассказал чиновник.

Он отметил, что взрывы, которые слышали местные жители, россияне пытались выдать за плановую работу – мол, "паники не было". Где именно Силы обороны Украины поразили вражеский склад с БК, Федоров уточнять не стал.

Как писал OBOZ.UA:

– В районе поселка Розовка Пологовского района Запорожской области войска Российской Федерации обустроили место базирования на территории с/х предприятия. Выявить их на ВОТ сумели украинские партизаны.

– Ранее активисты украинского сопротивления во временно оккупированном Мариуполе (Донетчина) зафиксировали переброску захватчиками бетонных укреплений в направлении Бердянска (Запорожская область).

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