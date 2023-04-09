Быстро и автоматически: ВСУ показали работу с ЗРК NASAMS. Видео

Военные Воздушных сил Вооруженных сил Украины продемонстрировали работу зенитного ракетного комплекса NASAMS по защите украинского неба. За пять месяцев норвежские ЗРК уничтожили более сотни российских ракет и дронов.

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Видео о NASAMS опубликовала пресс-служба Воздушных сил. Эти комплексы поступили на вооружение украинской армии в ноябре 2022 года (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Командир бригады позвонил, сказал: едешь учиться за границу на NASAMS. Все, принято. Так оно и было. Команда уже собрана, вперед. Хорошо, что поехало очень много молодых офицеров. Было приятно служить на каком-то более совершенном ЗРК, чем С-300. Это старая техника, которая уже доживает свое. Запчастей к ней нет, техника работает на энтузиазме инженерно-тактического склада каждого подразделения", – рассказал командир дивизиона ЗРК NASAMS Никита.

По словам военных, работающих с NASAMS, благодаря предоставленным Украине комплексам ПВО уничтожение вражеских целей стало стало происходить проще и эффективней.

"Это обычный радар, но усовершенствованный, в нем находится компьютер, он является пультом управления, а также на нем сразу расчет, можно сразу видеть воздушную обстановку. Здесь гораздо все проще, надежнее", – пояснил командир дивизиона.

ЗРК NASAMS видит цели в радиусе до 120 км. На работу с ЗРК заступает наряд, который ведет боевые действия под руководством командира подразделения.

"Все происходит очень быстро, нажимается на цель на сенсорном экране или курсором мыши, офицер боевого управления отдает приказ "порядок обстрела цели", офицер нажимает эту кнопку – все, что будет в этом секторе, все будет уничтожаться автоматически", – рассказал командир дивизиона NASAMS.

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук отметил, что бригада, которая использует ЗРК NASAMS, в будущем сможет отказаться от устаревших комплексов.

"Мы делаем все для того, чтобы на вооружении зенитной ракетной бригады были ЗРК нового поколения. На перспективу я вижу, что впервые в этой бригаде мы откажемся от использования ЗРК старого парка. Я думаю, в ближайшее время зенитная ракетная бригада будет вооружена всеми новейшими комплексами, которые будут в Украине", – спрогнозировал он.

NASAMS – это передвижной зенитный ракетный комплекс средней дальности, способный выпускать 72 ракеты за 12 секунд. Предназначен для борьбы с целями на малых и средних высотах, может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Норвегия пообещала передать Украине еще две системы NASAMS. Предполагается, что Киев получит в общей сложности до 10 таких ЗРК. По мнению экспертов, для создания буфера воздушной безопасности неба необходимо не менее 16-20 батарей NASAMS.

– В ВСУ рассказали, что NASAMS сбивают 100% крылатых ракет и существенно усиливают украинскую ПВО. Однако таких комплексов у Украины мало.