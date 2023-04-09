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Быстро и автоматически: ВСУ показали работу с ЗРК NASAMS. Видео

Анна Паскевич
War
3 минуты
16,7 т.
Быстро и автоматически: ВСУ показали работу с ЗРК NASAMS. Видео

Военные Воздушных сил Вооруженных сил Украины продемонстрировали работу зенитного ракетного комплекса NASAMS по защите украинского неба. За пять месяцев норвежские ЗРК уничтожили более сотни российских ракет и дронов.

Видео дня

Видео о NASAMS опубликовала пресс-служба Воздушных сил. Эти комплексы поступили на вооружение украинской армии в ноябре 2022 года (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Быстро и автоматически: ВСУ показали работу с ЗРК NASAMS. Видео

"Командир бригады позвонил, сказал: едешь учиться за границу на NASAMS. Все, принято. Так оно и было. Команда уже собрана, вперед. Хорошо, что поехало очень много молодых офицеров. Было приятно служить на каком-то более совершенном ЗРК, чем С-300. Это старая техника, которая уже доживает свое. Запчастей к ней нет, техника работает на энтузиазме инженерно-тактического склада каждого подразделения", – рассказал командир дивизиона ЗРК NASAMS Никита.

По словам военных, работающих с NASAMS, благодаря предоставленным Украине комплексам ПВО уничтожение вражеских целей стало стало происходить проще и эффективней.

Быстро и автоматически: ВСУ показали работу с ЗРК NASAMS. Видео

"Это обычный радар, но усовершенствованный, в нем находится компьютер, он является пультом управления, а также на нем сразу расчет, можно сразу видеть воздушную обстановку. Здесь гораздо все проще, надежнее", – пояснил командир дивизиона.

ЗРК NASAMS видит цели в радиусе до 120 км. На работу с ЗРК заступает наряд, который ведет боевые действия под руководством командира подразделения.

Быстро и автоматически: ВСУ показали работу с ЗРК NASAMS. Видео

"Все происходит очень быстро, нажимается на цель на сенсорном экране или курсором мыши, офицер боевого управления отдает приказ "порядок обстрела цели", офицер нажимает эту кнопку – все, что будет в этом секторе, все будет уничтожаться автоматически", – рассказал командир дивизиона NASAMS.

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук отметил, что бригада, которая использует ЗРК NASAMS, в будущем сможет отказаться от устаревших комплексов.

Быстро и автоматически: ВСУ показали работу с ЗРК NASAMS. Видео

"Мы делаем все для того, чтобы на вооружении зенитной ракетной бригады были ЗРК нового поколения. На перспективу я вижу, что впервые в этой бригаде мы откажемся от использования ЗРК старого парка. Я думаю, в ближайшее время зенитная ракетная бригада будет вооружена всеми новейшими комплексами, которые будут в Украине", – спрогнозировал он.

Быстро и автоматически: ВСУ показали работу с ЗРК NASAMS. Видео

NASAMS – это передвижной зенитный ракетный комплекс средней дальности, способный выпускать 72 ракеты за 12 секунд. Предназначен для борьбы с целями на малых и средних высотах, может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Норвегия пообещала передать Украине еще две системы NASAMS. Предполагается, что Киев получит в общей сложности до 10 таких ЗРК. По мнению экспертов, для создания буфера воздушной безопасности неба необходимо не менее 16-20 батарей NASAMS.

– В ВСУ рассказали, что NASAMS сбивают 100% крылатых ракет и существенно усиливают украинскую ПВО. Однако таких комплексов у Украины мало.

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