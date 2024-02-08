'Быстрых результатов не будет': военный эксперт объяснил, чего ожидать от назначения Сырского. Видео

Сразу после замены главнокомандующего ждать каких-либо изменений на фронте не стоит. Враг также не сможет воспользоваться паузой в принятии полномочий главкома, ведь вся "военная машина" продолжает работать по инерции. Пройдет не менее нескольких недель, пока мы сможем увидеть какие-то результаты.

Об этом в интервью OBOZ.UA сказал военный эксперт Иван Ступак. Он объяснил, что и когда можно ожидать от ротации в руководстве Вооруженных сил Украины.

По словам эксперта, в ближайшее время ожидать каких-либо изменений в ходе боевых действий не стоит.

"Президент сказал о замене не только одного человека, а определенной команды. Поэтому нужно подождать, кто будет назначен на ключевые направления работы, кто будет уволен или какая будет ротация. Посмотреть, что это за люди. И тогда можно будет формировать картину, чего нам ожидать. Сейчас – сегодня, завтра, на этой неделе – ожидать какого-то прорыва на фронте не нужно", – объяснил Иван Ступак.

Эксперт также пояснил, что некоторая пауза, связанная с принятием полномочий нового главнокомандующего, тоже ничем не угрожает. По его словам, по крайней мере, в первую неделю на фронте "сбоить" не будет. А дальше новый главком будет стараться как можно скорее показать результат, чтобы доказать – его назначили на этот пост не зря.

"Есть на местах командующие, они командуют, они руководят. Это как выборы президента. Пока президент меняется, государственная машина работает... Поэтому я не думаю, что какие-то сбои будут. А вот относительно неудовольствия, то да, может "сбоить". Недовольство в соцсетях, в прессе может быть… Но чтобы на фронте негативно сказалось в первую неделю, я думаю не будет такого… Но позже скорее всего господин Сырский будет стараться как можно быстрее сделать результат, чтобы показать, что он был назначен на этот пост не зря ", – объяснил Ступак.

В то же время, военный эксперт отметил, что отставка Залужного и назначение главнокомандующим Сырского вызвали большое недовольство со стороны военных и волонтерского сообщества.

"Они очень этим недовольны. Они говорят, что это несколько шагов назад. Есть неверифицированная информация, что господина Сырского называют "мясником", что он поборник мясных штурмов. Поэтому многие из тех, кто находится на фронте, предполагают, что увеличится количество потерь среди наших военных из-за таких штурмов", – сказал Ступак.

Эксперт также отметил, что Александр Сырский был назначен на свой пост именно из-за лояльности к Офису президента и к самому Зеленскому.

"Поэтому не стоит ожидать от него каких-либо шагов, действий, противоречащих генеральной политической линии, такого не будет. Все его статьи, интервью, они будут полностью согласованы с ОП или полностью корреспондироваться этой политикой", – считает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский выразил ожидания нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Он президент озвучил 8 задач нового главкома.

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