'Быть посредником недостаточно': Зеленский назвал страну, которая может вынудить Россию остановить войну

Китай не только может быть посредником между Украиной и страной-агрессором РФ. КНР является одной из немногих стран, которая может заставить Россию вообще остановить войну.

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Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Как он сказал в интервью ряду французских изданий, Китай должен оказывать давление на Россию, а не быть просто посредником.

"Если Китай захочет, он может заставить Россию прекратить эту войну. Китай принадлежит миру и является влиятельным государством. Я не хочу, чтобы КНР была посредником, я хочу, чтобы она давила на Россию", – отметил президент Украины.

Как известно, именно при условии экономической поддержки Пекина российская промышленная машина стала на путь военной экономики.

Китайские власти также никогда не осуждали российское вторжение, хотя и провозглашали поддержку территориальной целостности всех стран мира, в том числе и Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай пытается создать миф о своей нейтральной позиции относительно российско-украинской войны, и позиция украинского руководства способствует этому. Однако Украина вряд ли получит реальную выгоду от заигрывания с Китаем, поскольку нам нечего предложить взамен. По крайней мере, такое мнение высказал политический аналитик и публицист Виталий Портников.

Так или иначе, но Китай скорректировал контроль над экспортом дронов после визита в Поднебесную министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В частности, Пекин ограничил вывоз из страны военных беспилотников.

Однако китайские и российские компании уже разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранские Shahed, которые оккупанты применяют для атак на Украину. Так, Пекин может приблизиться к оказанию агрессору помощи в виде летального оружия, от чего Китай предостерегали западные чиновники.

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