Бывшие заключенные, а ныне бойцы морской пехоты: в ВСУ показали подготовку новобранцев. Видео

В Силах обороны юга Украины показали финальный этап подготовки военнослужащих из подразделения "Шквал" 35-й бригады морской пехоты – штурм окопов. Подавляющее большинство бойцов этого спецотряда – бывшие заключенные, освободившиеся условно-досрочно.

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Кадры боевых учений опубликовали в Telegram Сил обороны юга. Там отметили, что текущий этап тренировок очень важен, поскольку совсем скоро бойцы встретятся с реальным врагом.

"Бывшие заключенные, а ныне бойцы одесской бригады морской пехоты до автоматизма отрабатывают алгоритм действий непосредственно во время огневого контакта с условным противником", – отметили защитники.

Напомним, в июле в сети показали, как воины специального батальона "Шквал" 47 отдельной механизированной бригады зачистили вражескую посадку на Покровском направлении Донецкой области. Бывшие заключенные показывают свою эффективность и мотивацию на поле боя.

Батальон "Шквал" состоит из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы. Они – добровольцы, сознательно избравшие путь защиты страны.

Однако результат на поле боя всегда зависит от качественной подготовки, поэтому в течение двух месяцев новобранцы проходят тренировки под контролем лучших инструкторов бригады.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Высшее руководство Великобритании рассматривает возможность отправить в Украину свои миссии с военными инструкторами для подготовки украинских новобранцев. Речь идет о развертывании небольших по количеству привлеченных лиц миссий в "удаленных местах" Украины.

– 1 октября парламент Румынии одобрил просьбу президента этой страны Клауса Иоганниса о создании на румынской территории учебного центра для подготовки украинских воинов. Речь идет о базе по подготовке украинских морских пехотинцев.