Бьют и бросают в яму: 'мобик' рассказал, как командование РФ издевается над оккупантами. Фото и видео

Мобилизированный российский офицер рассказал о яме, где содержат "проштрафившихся" российских солдат. Он показал одно такое место, что находится вблизи Оленевки в так называемой "ДНР" и рассказал об издевательствах российского военного руководства над подчиненным личным составом.

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Об этом мобилизованный офицер РФ дал интервью изданию ASTRA. Он также рассказал, за какие проступки "мобиков" сажают в яму, за что в российской армии могут расстрелять своих, и знает ли об этом высокое командование.

Так, российский офицер отметил, что яму используют как наказание для мобилизованных оккупантов. Также, вдобавок к этому, "мобиков" штрафуют.

"Это минимум три дня отсидки и штраф деньгами: 25-30 тысяч рублей за каждый день отсидки. Сидят в основном за пьянство, уход с позиций в магазин, в село, в гости на соседние позиции. Ну или просто, если начальству рылом не вышел. "Это уже вторая яма. Первую, как я слышал, закрыла прокуратура, – отметил российский офицер. – Но теперь новую выкопали в тайном месте, куда особо никого не пускают. Командир полка в курсе о ней, а "заведует" ею командир батальона. Сидят в яме как солдаты, так и офицеры. Их просто бьют и бросают в нее. Там земляной пол. Спишь на тряпках. "Узников" могут не кормить и не давать воды".

Так, в яму, которая находится в Оленовке, привозят военных со всего полка. Такие незаконные ямы для наказания военных есть в каждой части, отметил оккупант. Также он подчеркнул, что уставные наказания в армии РФ никто не применяет.

"Всем пох*р, устав и законы не действуют здесь", – заявил он.

В то же время, российский офицер отметил, что яма – это далеко не самый жестокий вид наказания. Так, за отказ воевать солдат РФ могут даже расстрелять.

"Мы мобилизованы, мы преимущественно не воюем. Мы в обороне сидим. За отказ воевать могут и расстрелять свои же, поэтому яма – это еще по-божески", – заявил он.

О существовании "ям" как наказание знают комбаты с заместителями, командиры полка и даже высшее военное руководство РФ, однако ничего с этим не делают. Также оккупант отметил, что мобилизуют обычно неподготовленных мужчин, часто с хроническими заболеваниями и алкоголизмом или наркозависимостями.

"Это заблуждение, что мобилизованные – это такие заряженные рембо. Средний возраст около 35, все сплошь гражданские. Подавляющее большинство — из сел. Вахтовики в большинстве своем. Даже охотников мало, спасибо российскому оружейному законодательству. Многие из хронических болезней, алкоголиков, травокуров" – рассказал оккупант.

В сети появилось видеообращение российских окупантов, в котором они пожаловались на отношение своего командования. Путинские военные преступники заявили, что их используют как "пушечное мясо", личный состав никто не ценит.

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