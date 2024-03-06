Бьют врага день и ночь: в ВСУ показали работу артиллерии 128-й горно-штурмовой бригады. Фото

Украинские военнослужащие поделились снимками воинов-артиллеристов, которые уничтожают российскую армию, вторгшуюся на нашу территорию. В Генеральном штабе Вооруженных сил отметили, что они стреляют "мощно, метко и беспощадно".

На фото – артиллеристы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сухопутных войск ВС Украины. Фоторепортажем поделилась в Facebook пресс-служба ГШ ВСУ.

В ведомстве заявили, что арта 128 ОГШБр работает и днем и ночью. "Бьют врага мощно, метко и беспощадно! За своих родных, за побратимов, за Украину!" – подписали кадры военные.

На фото видно, как наши защитники обустроили огневую точку. Побратимы позировали вместе под камуфляжной сеткой, под светом фонариков. Также зафиксировано подготовку к удару и момент выстрела.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно официальной статистике Генерального штаба ВСУ, Силы обороны за 4 марта уничтожили 167 единиц российской военной техники и вооружения. Агрессор также потерял 1070 боевиков.

– Ранее 47 отдельная механизированная бригада показала новое эффектное видео боевой работы РСЗО на фронте на Авдеевском направлении (Донецкая область). Воины сняли на камеру выстрелы, которые совершала наша техника по врагу.

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