"Портим планы оккупантов": в ВСУ показали, как обнаружили и уничтожили вражескую технику под Авдеевкой. Видео

Защитники Украины показали новое эффектное видео боевой работы на фронте на Авдеевском направлении (Донецкая область). Воины сняли на камеру выстрелы, которые совершала наша техника по врагу.

В результате "бавовны" войска Российской Федерации понесли потери. Роликом поделилась в Telegram 47 отдельная механизированная бригада "Магура" Вооруженных сил Украины.

"Цель: выявить и уничтожить россиян и вражескую технику раньше времени! Задача выполнена", – рассказали представители 47 ОМБр.

Кадры сняты в темное время суток. Реактивная система залпового огня сделала серию выстрелов. За результатами наши воины наблюдали с помощью БПЛА.

"Портим планы оккупантов еще до начала их штурмовых действий", – написала пресс-служба.

Конкретную локацию, где был записан ролик, военнослужащие не раскрыли.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно официальной статистике Генерального штаба ВСУ, Силы обороны за прошедшие сутки (4 марта) уничтожили 167 единиц российской военной техники и вооружения. Агрессор также потерял 1070 боевиков.

– Ранее рота ударных беспилотных авиационных комплексов 47 ОМБр показала, как армейская авиация поддерживает пехоту на Авдеевском направлении. Украинские вертолеты мощно наносили врагу огневое поражение.

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