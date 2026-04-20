Часть до сих пор не под санкциями: ГУР раскрыло данные о более сотне предприятий, привлеченных к производству российских Су-57

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины продолжают раскрывать данные предприятий, производящих технику и вооружение для оккупационной российской армии. На этот раз в поле зрения – более сотни предприятий, вовлеченных в производстве российских истребителей Су-57.

Около трети из этих компаний до сих пор не находятся под санкциями. Перечень предприятий и их данные обнародовали в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions.

Что известно

Украинская военная разведка обнародовала информацию о 103 предприятиях кооперации по производству многоцелевых истребителей Су-57.

Среди идентифицированных предприятий:

Санкт-Петербургское ОАО "Красный Октябрь", производящее вспомогательные силовые установки – газотурбинные двигатели-энергоблоки для Су-57;

производящее вспомогательные силовые установки – газотурбинные двигатели-энергоблоки для Су-57; Национальный институт авиационных технологий , участвующий в разработке конструкции многофункционального силикатного остекления кабины самолета;

, участвующий в разработке конструкции многофункционального силикатного остекления кабины самолета; Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук, осуществляющий разработку и выполняющий работы по нанесению радиопоглощающих покрытий на детали самолета;

осуществляющий разработку и выполняющий работы по нанесению радиопоглощающих покрытий на детали самолета; ООО "ЯШЗ Авиа "— производитель авиационных шин для истребителей су-57.

В ГУР отметили, что часть компаний из перечня до сих пор не несут никакой ответственности за участие в агрессивной войне РФ против Украины. Треть производителей не включена ни в какие санкционные списки западных союзников Украины. А значит – они сохраняют доступ к иностранным технологиям и компонентной базе, необходимых для развития российской боевой авиации.

"Перекрытие доступа военно-промышленного комплекса РФ к новейшим технологиям — это не только усиление обороноспособности Украины, но и вклад в дальнейшую стабильность и безопасность мира путем лишения агрессора средств в новой гонке технологических вооружений", – говорят в ГУР.

