В Украине объявляли тревогу из-за угрозы пуска ракет с Ту-22М3

Около 5 утра 28 февраля часть регионов Украины охватила воздушная тревога. Российские оккупационные войска подняли в воздух 3 стратегических бомбардировщика Ту-22м3 в акватории Черного моря.

Эти самолеты могут являться носителями ракет Х-22. В Telegram Воздушных сил ВСУ призывали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что вражеская авиация направлялась на пусковые рубежи в районе Севастополя на территории временно оккупированного Крыма. Однако один из бортов сообщил о несхождении или неудачном пуске ракеты. В итоге миссию по пускам отменили, самолеты повернулись в сторону Новороссийска.

Мониторинговые каналы сообщили, что борта Ту-22м3 покинули пусковые рубежи в Крыму и взяли обратный курс. Пусков не зафиксировано.

В 5:16 по областям начался отбой тревоги.

Напомним, в течение 27 февраля войска Российской Федерации совершили 59 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области Украины. Зафиксировано 296 взрывов. Вражеские атаки за сутки пережили 13 общин региона.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 февраля оккупанты обстреляли Кураховскую городскую территориальную общину в Донецкой области из ствольной артиллерии. Под вражеским огнем оказалось частное предприятие, один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

– Также накануне вечером россияне открыли огонь с временно оккупированной территории левобережья по селу Огромное Белозерской общины Херсонской области. Вражеский обстрел убил пожилую мирную жительницу.

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