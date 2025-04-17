Часто выходят из строя: какие недостатки имеют дроны на оптоволокне

Беспилотники, работающие на оптоволокне, имеют не только преимущества, но и некоторые недостатки. В частности, они часто выходят из строя.

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Об этом пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона. Он также добавил, что эти дроны тяжелее, медленнее, чем обычные "птички". Также они нуждаются в более высокой квалификации пилотов.

"Конечно, что у БПЛА на оптоволокне есть свои ограничения. Например, они нуждаются немного в другой квалификации пилота. Основное их преимущество лишь в том, что они защищены от РЭБ. Но они часто выходят из строя, особенно их шнур", - отметил Трегубов.

По его словам, эти дроны не являются универсальным решением в любой ситуации, хотя и обладают рядом преимуществ. Например, возможность использовать в засадах. Но у них высокий показатель отказов, и в отношении них повышенные требования к квалификации пилотов, поэтому "они не являются панацеей".

Трегубов также добавил, что такой дрон также предполагает "более неожиданную войну" с наступлением весны и озеленением местности, в том числе и для операторов дронов.

"Группам легче будет скрываться на местности, кроме прочего и операторам дронов, когда появится "зеленка". Как на оптоволокне, так и обычным. Но война станет еще более неожиданной, потому что будет больше скрытых перемещений людей, техники, будет больше закрытых позиций, атак с неожиданного угла - но это."

Справка

Дроны на оптоволокне – это инновационные беспилотные летающие аппараты. Для управления и передачи видеосигнала используют не классические радиоволны, а оптический кабель. Эти БПЛА являются целой системой, состоящей из дрона, катушки с оптоволокном и станции управления "птичкой", которую нужно покупать отдельно, ведь она многоразового использования.

Такой БПЛА для передачи данных использует световой сигнал, передающийся через оптоволокно. Такой дрон оснащен катушкой (катушка оптоволокна), которая образует физическую связь с ним с помощью этого же оптоволокна, разматывающегося в катушке во время полета. Конкретно по этому кабелю передаются все нужные данные: команды управления, телеметрические данные и видеосигнал с камеры. Дрон также соединяется с наземной станцией управления, которую можно использовать неоднократно.

Дрон на оптоволокне стал новой вехой в ведении военных действий, поражения техники, укреплений противника, а все благодаря следующим преимуществам:

– Независимость от радиопомех. Он становится неуязвимым к заглушкам, действию РЭБ систем и других помех;

– высокое качество сигнала;

– большой радиус действия;

– Безопасность.

Напомним, что в последнее время среди украинских защитников, охотящихся на врага с помощью беспилотных летательных аппаратов, приобретают популярность дроны на оптоволокне. Такому БПЛА не является препятствием враждебному РЭБ, к тому же он может находиться в воздухе в разы дольше обычного дрона.

Стоит отметить, что украинские оружейники по вопросу дальности полета дронов не оптоволокни сразу обогнали россиян. Но хотя и такие наши "птички" способны пролететь на пять километров дальше, чем аналогичные аппараты врага, "мы не можем залететь на 30 км".

Как сообщал OBOZ.UA, новый украинский FPV-дрон Shrike (т.е. "Шрайк") обладает интересным свойством. Его машинное зрение также позволяет дрону работать даже при условиях РЭБ-препятствия.

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