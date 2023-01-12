Чего Запад боится больше, чем Путина: оппозиционер пояснил проблемы с поставками оружия Украине

Страны Запада боятся возможного развала РФ в результате военных успехов Украины больше, чем агрессивных действий главы страны-террориста России Владимира Путина. Они до сих пор не сформировали четкой картины победы Украины в войне с Россией.

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На это, в частности, указывают и задержки в предоставлении Украине дальнобойного вооружения. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Александр Рыклин.

"Мне представляется, что сегодня большинство мировых лидеров, в том числе европейских стран, боятся распада России больше, чем самого Путина. Они боятся непредсказуемости того, что будет происходить на территории России, какого-то спонтанного распада этой страны в случае успехов ВСУ", – предположил он.

"До сих пор ВСУ не поставляются серьезные танки, дальнобойная артиллерия и ракеты большого радиуса действия. Все это я связываю с тем, что и американцы, и европейцы не очень понимают, каким образом завершать эту войну", – заявил оппозиционер.

По его оценкам, война в Украине показала, что мир не готов к подобному вызову. В частности, "лидеры мировых стран не до конца осознают те угрозы, которые исходят от путинского режима".

"Именно поэтому они пытаются купировать его теми средствами, к которым они привыкли – то есть не уничтожить очаг, а каким-то образом чуть-чуть загасить его", – констатировал Рыклин.

Полную версию интервью с Александром Рыклиным скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, генерал армии Николай Маломуж предположил, что страны Запада не готовы к развалу РФ и хотели бы его предотвратить. Их цель – существенное ослабление Россия и смена власти.