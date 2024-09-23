Чего ждать от встречи Зеленского и Байдена и будет ли разрешение на удары дальнобойным оружием по России: озвучен прогноз

26 сентября состоится важная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Джо Байденом. Это событие, которое может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие военной поддержки Украины, в частности в вопросе предоставления дальнобойного оружия для поражения целей на территории России.

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Такое мнение высказал известный эксперт, директор программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма" Александр Краев. Как он отметил, на данный момент не стоит ожидать каких-либо уникальных новых решений в вопросах военной помощи.

Вместо этого основной акцент, вероятно, будет на пополнении запасов артиллерийских снарядов и ракет — ресурсов, которые критически важны для ведения боевых действий.

Однако вопрос дальнобойных ракет остается актуальным и все чаще обсуждается на политическом уровне. Эксперт считает, что США могут принять решение о предоставлении Украине таких ракет, хотя это будет сделано без публичного объявления.

"Если говорить о чем-то уникально новом, то, скорее всего, это речь идет о дальнобойных ракетах. Но пока мы видим, что дискуссия по этому разрешению становится более теневой. Очевидно, американцы готовы принять такое решение, возможно его уже приняли. Но пока у нас нет четкого подтверждения, пока эти ракеты не попали в Украину, точно сказать о том, что это произошло или произойдет тяжело", – объяснил Краев.

Что касается финансовой помощи, то у США еще около 6,5 миллиардов долларов в бюджете для поддержки Украины. Эксперт считает, что значительная часть этих средств пойдет на поддержку существующих программ, а не на новые инициативы.

При этом разрешение на удары по территории России с помощью западного дальнобойного оружия также, вероятно, будет предоставлено. Однако, по словам Краева, это разрешение не будет публичным.

"Фактически мы об этом узнаем, когда уже первые ракеты будут поставлены в Украину, или уже, скорее всего, будут уже применены. Потому что с точки зрения внутриполитической логики, как подготовка к выборам и политическое наследие Джозефа Байдена, назовем это так. И с точки зрения подготовки даже к президентству Трампа, по которой нужно дать Украине больше прямо сейчас, пока есть такая возможность. Предоставить Украине такое разрешение, предоставить Украине такие ракеты – абсолютно логично и необходимо. Поэтому, подводя итог, значительная часть пакетов будет скорее пополнение наших боезапасов. Да, ракеты стоит ожидать. Да, разрешение на это будет, однако это разрешение будет не публичным и мы узнаем о нем, когда уже первые ракеты будут запущены", – резюмировал эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты Америки с посещения завода в Пенсильвании. Это скрентонский армейский боеприпасный завод, где производят артиллерийские и минометные снаряды.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме с нетерпением ждут презентации "Плана победы" Зеленского и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца президентства Байдена. По крайней мере, так заявил советник президента Майкл Карпентер.

Напомним также, что решение о разрешении Украине наносить удары по целям в глубине РФ западным оружием до сих пор остается не принятым. Считается, что обсуждение продолжится, когда Владимир Зеленский будет с визитом в США.

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