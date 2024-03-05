'Человеческий фактор': Писториус объяснил утечку переговоров Бундесвера относительно ракет Taurus и войны в Украине

Причиной утечки информации из немецкого Бундесвера стало "опасное подключение" из Сингапура одного из участников закрытого совещания. Перехват онлайн-переговоров между офицерами относительно крылатых ракет TAURUS стал возможным в результате "частной ошибки при использовании программы".

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Bild. Он пояснил, что один из участников для участия в разговоре подключился с помощью мобильной сети или Wi-Fi отеля.

"Причина утечки переговоров бундесвера – человеческий фактор", – отметил министр.

По словам Писториуса, относительно участников разговора ведется предварительное дисциплинарное расследование. В то же время, он дал понять, что не хочет делать "лучших офицеров жертвами игр Путина", поэтому персональные последствия для них не стоят в повестке дня.

Напомним, российские пропагандисты изложили содержание почти 40-минутного разговора между генеральным инспектором ВВС Германии Инго Герхарцем и тремя офицерами, который, вероятно, состоялся 19 февраля. В разговоре речь шла о деталях возможной поставки в Украину и использовании крылатых ракет Taurus.

Минобороны Германии пообещало тщательно проверить информацию о перехвате РФ переговоров представителей немецких Военно-воздушных сил.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Писториус отметил, что диктатор Владимир Путин ведет "информационную войну" против Германии. "Слив" Россией разговоров немецких генералов был "гибридной атакой" государства-агрессора, направленной на "подрыв решительности".

– Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае неправильного использования ракета Taurus может попасть в определенную цель где-нибудь в Москве. К тому же, в случае поставки ракет Германии пришлось бы непосредственно участвовать в запуске.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!