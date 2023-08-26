'Человеческого ресурса у них очень много': Буданов объяснил, сколько РФ может держаться в обороне

Оккупанты могут продолжать держать оборону хоть на протяжении всей жизни, если Украина не будет вести активные меры наступления. У врага достаточно человеческих ресурсов, вместе с тем все остальные запасы уже исчерпаны.

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Об этом заявил руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью "Радио Свобода". В то же время у российской экономики и военно-промышленного комплекса нет достаточных запасов для долговременной войны.

"Нет у Путина ресурса, кроме человеческого. Больше никакого ресурса нет, экономики нет, военно-промышленного ресурса нет, запасы исчерпаны. Человеческого материала у них очень много, однако это единственное, что у них есть в достаточном количестве", – заявил Буданов.

Руководитель ГУР также отметил, что Россия исчерпала свой боевой потенциал и поэтому вынуждена обращаться в третьи страны, чтобы обеспечить войско боеприпасами. По его словам, Россия не прилагала никаких усилий для пополнения этих ресурсов в течение 30 лет, со времен распада Советского Союза.

Так, в начале полномасштабной войны Россия и Украина начали вести бои с ресурсами, которые имели в то время. Однако через полгода "вторая армия мира" начала активно искать союзников и альтернативные рынки для поставок вооружения среди таких стран как Иран, Африка и Куба. Поскольку промышленный потенциал России был уничтожен, а темпы производства нового оружия не удовлетворяли неотложных потребностей русской армии.

В то же время Россия продолжает иметь достаточно человеческих ресурсов, которые могут позволить ей защищаться на временно оккупированных территориях Украины в течение длительного периода.

"Держать в обороне (временно оккупированные территории, – ред.) могут долго. Если мы не будем проводить активные действия, держать могут хоть всю жизнь ", – заметил Буданов.

Как отмечал Буданов, Российская Федерация планирует отправить на войну против Украины еще 450 тысяч человек. Так в стране-агрессоре пытаются скрыть масштабные потери.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал о серии высадок украинских разведчиков в Крыму в 2016 году. В некоторых из них, по словам Буданова, он сам принимал непосредственное участие.

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