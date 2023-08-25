Россия планирует отправить на войну против Украины еще 450 тыс. человек: Буданов объяснил, что хочет скрыть Кремль

Российская Федерация планирует отправить на войну против Украины еще 450 тысяч человек. Таким образом, в стране-агрессоре пытаются скрыть масштабные потери.

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Такое заявление сделал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Об этом он сказал в интервью проекту Радио Свобода "Крым. Реалии".

"Государство-агрессор рассматривает вариант дополнительно призвать в оккупационную армию 450 000 человек, а процесс мобилизации внутри России не прекращался", – сказал он.

По словам Буданова, во время "долевой" мобилизация, осенью 2022 года, кремлевский режим смог мобилизовать около 350 тысяч россиян.

"Все как-то так считают, что призвали и все. Нет ― призыв идет каждый месяц. Называется "скрытая мобилизация". Есть такой срок. От 20 до 22 тысяч ежемесячно призывается за мобилизацией. Сейчас они рассматривают вариант ― это еще не решен до конца вопрос ― по призыву дополнительно 450 тысяч", – пояснил он.

Глава ГУР подчеркнул, что это намерение страны-террориста свидетельствует о реальном масштабе потерь среди личного состава на войне против Украины, который Кремль пытается скрыть.

"Это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, скудны? Ну, вот вы и увидите, что правда будет где-то посередине", – резюмировал Буданов.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Главном управлении разведки МО Украины уверены, что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания, ежемесячно затрагивающая около 20 000 мужчин.

– Представитель ГУР Вадим Скибицкий отмечал: массовая мобилизация в Российской Федерации будет непопулярным решением, но у путинского режима нет другого выхода.

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