'Человек с большой буквы': в Сумской области простились с воином ВСУ, погибшим в боях в Авдеевке. Фото и видео

Защищая Авдеевку в Донецкой области от российских оккупантов, 18 апреля погиб воин с Сумщины Александр Литвиненко. Он встал на защиту родной страны от российской агрессии в первые дни полномасштабного вторжения в РФ.

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За более чем год на фронте он успел побывать в госпитале, однако вернулся на передовую, потому что, как говорил сам, "Кто, как не мы?". О Герое и том, как провожали его в последний путь на малой родине, рассказали журналисты "Общественного".

Жители села Токари Сумского района 26 апреля простились со своим земляком, 36-летним Александром Литвиненко. Он добровольцем пошел в военкомат в начале полномасштабного вторжения России в Украину и защищал родную землю от российских оккупантов как наводчик первой механизированной роты второго механизированного батальона ВСУ.

Свой последний бой Александр принял под Авдеевкой Донецкой 18 апреля. Дома Героя ждали родители, жена и дочь.

Воина, отдавшего жизнь за Украину, односельчане встречали, преклонив колено в знак уважения.

“Это мужчина с большой буквы. Родителям низкий поклон за такого сына. Он был действительно добрым, искренним. С девушками всегда был такой вежливый. Мы уже знаем друг друга 30 лет. Когда я узнала, что он пошел на войну, мы с ним переписывались, и он говорил: "Кто, как не мы?", – рассказала его одноклассница Ольга.

"Он с первых дней пошел на войну. Говорил, что до конца будет воевать", – добавил еще один однокласник воина Сергей.

Как и многие жители родного села, Александр не ждал, пока ему пришлют повестку.

"Он не ждал повестки, после полномасштабного вторжения к нам сюда, как они (войска РФ. – Ред.) по Токарям проехали колонной, потом они вышли из Токарей – и все мы пошли в добровольческие формирования, кто куда. Он буквально три недели назад возле меня остановился, поговорили мы, он говорит: “Все будет хорошо, Юра! Все будет Украина! Победа будет за нами!". И потом пришло печальное известие", – рассказал одноклассник Александра Юрий.

Знакомые воина вспоминают: он был удивительно дружелюбным и светлым человеком, поэтому у него было немало друзей.

“Когда привозил побратима хоронить, он сам был контужен, лежал в больнице, мы его навещали. И хоть как у парня на душе не тяжело было, он нас встретил в палате с улыбкой, пожал руку и сказал, что все будет хорошо. Он с первых дней ушел добровольцем, и отец Александра говорил жене, что гордится сыном и считает его героем. Он не сидел в кустах, а в первых рядах пошел защищать нашу родную землю", – поделилась воспоминаниями с журналистами подруга семьи Александра Елена.

Побратимы Героя называют его прирожденным воином.

“Саша был настоящим воином. Все на него равнялись. Для меня он был примером того, каким должен быть настоящий украинский воин. На него всегда можно было положиться в любой ситуации. Он никогда не бросал своих побратимов, всегда помогал. Мы месяц назад похоронили еще одного нашего товарища, мы вдвоем приезжали. В этот раз, к сожалению, я приехал уже сам", – отметил друг, односельчанин и побратим Александра Станислав Несвит.

Похоронили Героя в Сумах, на Аллее Славы Барановского кладбища. Он будет покоиться рядом с боевым товарищем Владимиром Куриленко, тело которого Александр Литвиненко сопровождал во время последней поездки с фронта домой около месяца назад.

Как отметили в "Общественном", жители улицы в Токарях, на которой родился, вырос и жил Александр, решили обратиться с ходатайством переименовать улицу в его честь.

Напомним, ранее стало известно, что воин из Винницкой области Игорь Руденко во время боя в Донецкой области 9 апреля накрыл собой сына-защитника на фронте и погиб от ранений. Умирая, мужчина сказал сыну, чтобы тот ценил жизнь и непременно выжил. Руденко-младший проходит лечение в Днепре, где медики пытаются спасти ему ногу. С отцом-Героем же 20 апреля простились на малой родине.

Также сообщалось, что в боях с оккупантами погиб защитник из Львовской области Василий Гукало. В декабре прошлого года он организовал эвакуацию раненых собратьев из-под Бахмута под непрерывными обстрелами оккупантов. Даже получив ранения, воин оставался под вражеским огнем, чтобы корректировать огонь своих побратимов и не дать россиянам приблизиться к украинским позициям.