Чем больше у Украины будет оружия, тем больше вероятность завершения войны, – Столтенберг

Окончание войны в Украине напрямую зависит от увеличения поставок оружия украинским защитникам. Только так российский диктатор Владимир Путин поймет, что не получит желаемое силой.

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Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своей прощальной речи перед уходом в отставку. Он подчеркнул, что военная мощь Киева является необходимым условием для диалога с Москвой о мире.

Однако, по словам генсека, самый быстрый способ окончить войну в Украине – это проиграть ее. Но в этом случае не будет мира, а будет оккупация.

Путин верит, что достигнет своей цели в войне, "переждав" Запад. Потому он продолжает воевать.

По убеждению Столтенберга, Запад не может изменить мнение Путина.

"Но я верю, что мы можем изменить его расчеты. Предоставив Украине больше оружия, мы можем заставить Путина понять, что он не сможет получить желаемое силой... Парадокс заключается в том, что чем больше оружия для Украины мы сможем поставить, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну", – подчеркнул генсек.

Он уточнил, что чем надежнее будет долгосрочная поддержка Украины со стороны НАТО, тем быстрее может завершиться война.

Как добавил Столтенберг, любое будущее мирное соглашение должно быть подкреплено мощной военной поддержкой Украины и надежными гарантиями безопасности, чтобы обеспечить прочный мир.

"Без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе. А без членства в НАТО не будет крепкой безопасности для Украины. Двери НАТО открыты. Украина присоединится", – резюмировал Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Столтенберг поддержал снятие с Украины ограничений наносить удары вглубь РФ. Он назвал ложными утверждения, что это разрешение будет означать втягивание НАТО в войну.

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