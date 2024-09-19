'Есть примеры КНДР и Ирана': Столтенберг назвал ошибочными утверждение, что разрешение Украине наносить удары вглубь РФ будет означать втягивание НАТО в войну

У диктатора страны-агрессора Владимира Путина нет никаких так называемых "красных линий", в том числе и на дальнобойные удары вглубь территории РФ. Разрешение Украине наносить такие удары не является прямым участием НАТО в войне.

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Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью The Times. Он также назвал самые многочисленные армии мира, и русская армия окупантов среди них не первая и даже не вторая – последняя.

Столтенберг напомнил, что Путин уже неоднократно объявлял о "красных линиях" по тому или иному поводу.

"Однако он не пошел на эскалацию, потому что это также означало бы непосредственное вовлечение союзников в НАТО в конфликт. Путин не сделал этого, потому что осознает: сейчас НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире", - отметил генсек НАТО.

По его данным, в объединенном войске Альянса более 3,4 миллионов солдат. А второй армией в мире является войско Китая, где немногим более 2 миллионов солдат. Даже в КНДР войско чуть больше российского.

"Северная Корея и Иран оказывают России значительную военную поддержку, снабжают ракеты, беспилотники. И не становятся при этом непосредственной стороной конфликта", - подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг также добавил, что НАТО "неоднократно давало понять" Путину: ядерную войну нельзя выиграть. По мнению главы НАТО, российский диктатор это понимает.

Как сообщал OBOZ.UA, в США, где до сих пор колеблются с предоставлением разрешения Украине бить их ракетами далеко вглубь РФ, объясняют это именно нежеланием становиться стороной конфликта. Лично Столтенбергу более нравится позиция Великобритании и Франции, поддерживающих предоставление Киеву разрешения на использование ракет большой дальности для ударов по России. Однако он подчеркивает, что такое разрешение "дело отдельных стран, а не НАТО".

Однако, отвергая существование у Путина "красных линий", Столтенберг не берется хоть как-то спрогнозировать ход войны в Украине.

"Я всегда очень осторожно прогнозирую, какими будут следующие кризисы, потому что до сих пор никто не был успешен в прогнозировании кризиса. Поэтому вместо того, чтобы пытаться предсказать непредсказуемое, предлагаю готовиться к любым сюрпризам", – сказал генсек Альянса.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что полномасштабная война в Украине, начатая страной-агрессором Россией, не завершится ни в 2024-м, ни в 2025 году. Он призвал союзников быть готовыми к тому, что Киев нуждается в долгосрочной поддержке.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон также подчеркнул, что странам Запада следует перестать быть "одержимыми психодрамой Путина" и сосредоточиться на помощи Украине. Он призвал предоставить Силам обороны все необходимое им оружие.

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