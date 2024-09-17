"Война не завершится в этом году": министр обороны Нидерландов призвал к долгосрочной помощи Украине

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что полномасштабная война в Украине, начатая страной-агрессором Россией, не завершится ни в в 2024 году, ни в 2025 году. Он призвал союзников быть готовыми к тому, что Киев будет нуждаться в долгосрочной поддержке.

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Об этом глава ведомства сказал в интервью LRT. На вопрос о возможных сроках окончания боевых действий в Украине министр сказал, что "не думает, что война закончится в этом году, и не думает, что она закончится в следующем году".

Брекельманс также подчеркнул, что ситуация на поле боя в Украине все еще остается "очень сложной".

"Конечно, нам необходимо оказать Украине как можно большую военную поддержку, но нам нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная", – отметил он.

По словам чиновника, некоторые думают, что российское вторжение в Украину "сначала было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это 42-километровый спринт".

По мнению главы Минобороны Нидерландов, союзникам Украины необходимо ориентироваться на долгосрочную перспективу. Это означает, что военную помощь стране нужно будет оказывать еще долгое время. Страны Запада должны также убедится в том, что их народы "все так же хотят поддерживать Киев" и не имеют ложных ожиданий.

Брекельманс высказал мнение, что Россия способна вести войну с высокой интенсивностью "очень долго".

"Россия играет в числа, и Украине очень трудно защититься от нее, поэтому мы должны очень серьезно относиться к российской угрозе, как на поле боя, так и, конечно, помня о том, что это ядерная держава", – отметил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рубен Брекельманс объявил, что Нидерланды снимают ограничения на применение Украиной переданного оружия. Истребители F-16 также не имеют ограничений по дальности.

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