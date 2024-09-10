Включая F-16: Нидерланды разрешили Украине использовать свое оружие для поражения военных объектов на территории РФ

В Нидерландах заявили, что снимают ограничения на применение Украиной переданного оружия. Истребители F-16 также не имеют ограничений по дальности.

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Такой объявление сделал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он отметил, что Киеву разрешено применять оружие, полученное от Амстердама против военных объектов на территории России.

"Киев имеет право защищать себя. И если страну атакуют с приграничных районов или российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же касается вражеских ракет: они тоже могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", – сказал Брекельманс.

Глава оборонного ведомства призвал партнеров сделать тот же шаг, напомнив о нормах международного права, которое не ограничивается расстоянием.

"Право на самооборону не заканчивается в 100 километрах от границы. Мы не накладывали на Украину никакие ограничения на оперативное расстояние", – заявил министр, добавив, что это касается также и истребителей F-16, предоставленных Нидерландами.

Отметим, что ранее в правительстве Дании заявили, что украинские войска смогут использовать датские истребители F-16 для нанесения ударов по территории страны-агрессора России. Такая позиция была утверждена в датском парламенте.

Ранее Брекельманс сказал, что в Нидерландах считают вполне реалистичным план президента Владимира Зеленского по увеличению авиапарка Украины. По его словам, в разных странах еще много истребителей F-16, которые они могли бы передать Украине.

В новом пакете военной помощи, о котором было объявлено на последнем заседании "Рамштайн", Нидерланды предоставляют Украине запчасти и другие ремонтные и расходные материалы для истребителей F-16. Также в этом пакете будут ракеты класса "воздух – воздух".

Отдельно Рубен Брекельманс напомнил, что Нидерланды присоединились к коалиции "дронов для Украины". Он отметил, что в фонд закупки беспилотников Нидерланды прибавляют дополнительные 125 миллионов евро.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Ллойд Остин объяснил, почему США не позволят ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь России. По его словам, россияне передислоцировали авиацию, применяемую для ударов авиационными бомбами по Украине, за пределы радиуса поражения ATACMS.

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