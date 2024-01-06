'Чем меньше на нашей земле врагов, тем ближе победа': Залужный показал, как защитники уничтожают врага с помощью американской М777. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал кадры работы бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады. С помощью американской гаубицы М777 они уничтожают врага в любых условиях и в любую погоду, чтобы приблизить победу.

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram военачальника. На кадрах изображены будни бойцов, которые отдыхают, пьют чай и между тем готовят боеприпасы и постоянно готовы стать на боевой пост.

"Мы готовы работать и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту на переднем крае. Интенсивность нашей работы зависит от количества полученных целей. Сегодня, например, мы успешно поразили скопление личного состава противника. Чем меньше на нашей земле врагов, тем ближе наша Победа", – убеждены артиллеристы.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ показали работу связистов. Благодаря им Силы обороны с первых дней войны обладают устойчивой системой боевого управления воинскими частями. В чрезвычайно сложных условиях на передовой они героически выполняют свой долг, обеспечивая наши подразделения бесперебойной связью.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Воины 126-го батальона терробороны 112-й бригады ВСУ показали, как наносят меткие удары по врагу на Лиманском направлении. Оккупантов не спасают их укрытия – беспилотники ВСУ находят противника повсюду.

– Также в сети показали работу расчета ЗРК "Стрела-10". На страже украинского неба стоят бойцы 61-й Отдельной механизированной степной бригады.

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