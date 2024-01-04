У оккупантов нет шансов: защитники Украины показали, как уничтожают врага на Донетчине. Видео

Воины 126-го батальона терробороны 112-й бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали, как наносят меткие удары по врагу на Лиманском направлении. Оккупантов не спасают их укрытия – беспилотники ВСУ находят противника повсюду.

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"Взрывное" видео защитники предоставили эксклюзивно OBOZ.UA. На кадрах ролика видно, как украинские военные наносят мощные удары с помощью БПЛА, поражая личный состав оккупантов на Донетчине.

Дроны ВСУ метко попадают прямо в укрытия захватчиков, не оставляя им шансов на спасение.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в Украине было уничтожено около 780 военных страны-агрессора.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел, а на Купянском Силы обороны отбили три атаки врага в районе Синьковки и к востоку от Петропавловки Харьковской области, говорится в оперативной сводке Генштаба.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС "Зоопарк". Всего с начала полномасштабного вторжения было уничтожено только семь таких станций. Оккупанты используют их для обнаружения наших РСЗО, систем ПВО, БПЛА и других огневых средств.