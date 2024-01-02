Держащие небо: в ВСУ показали работу расчета ЗРК 'Стрела-10'. Фото

В сети показали работу расчета зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10". На страже украинского неба стоят бойцы 61-й Отдельной механизированной степной бригады.

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Снимки с боевых позиций опубликовали в Facebook 61 ОМСБр. Там отметили, что в одном расчете объединились воины из Черкасс, Купянска и Львова. В гражданской жизни они занимались обычными делами.

"Воин живет в каждом. Воин – это характер, это личность, которая предана победе. Именно такие наши Степные Воины. Они Те, кто держит Небо", – отметили бойцы.

"Стрела-10" – советская ЗРК, предназначенная для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Способна поражать цели на расстоянии от 0,8 км до 5 км. На боевой машине помещается 8 управляемых ракет, летящих со скоростью 517 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 января украинские ПВО уничтожили все 35 запущенных российскими оккупантами дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Во время атаки беспилотники двигались с юга к столице.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что только системное, последовательное и методическое уничтожение российских террористов будет лучшей гарантией безопасности для Украины и мира. Также он призвал мировое сообщество дать нашей стране больше оружия, чтобы навсегда покончить с путинским режимом.

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