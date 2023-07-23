Чем Россия могла обстрелять центр Одессы: военный эксперт объяснил нюансы

В Спасо-Преображенский собор в Одессе ночью 23 июля попала российская ракета, а не ракета ПВО, как заявляет российская пропаганда. Зенитная ракета, используемая системами ПВО, не способна нанести такие разрушения.

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Такое мнение высказал в Facebook военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, проанализировав разрушения на месте теракта. По его словам, повреждения, которые фактически зафиксированы – это боевая часть примерно мощностью 300 кг, что может свидетельствовать о применении ракет "Оникс" или "Калибр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Согласно официальным данным, все 4 КРМБ "Калибр", которые были выпущены по Одессе, были сбиты. Здесь есть один нюанс. "Калибр", как и любая другая ракета, может иметь два типа сбивания – детонация в воздухе, или поврежденная топливная система, он упадет с сохранением боевой части, и боевая часть сдетонирует после падения", – объяснил Коваленко.

Он добавил, что удар по историческому центру Одессы также мог быть нанесен ракетой "Оникс", имеющей такие же боевые части, как и "Калибр", а следовательно – и аналогичный эффект. Военно-политический обозреватель назвал полным бредом заявления пропагандистов о попадании в собор украинской ракеты ПВО.

"Зенитная ракета бы таких повреждений не оставила, там совсем другая боевая часть, другой принцип действия. Даже если говорим о С-300, то это эффект осколочного", – пояснил он.

Напомним: 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. По данным ОК "Юг", российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22М3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М". Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева цинично заявила, что удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе якобы нанесли Вооруженные Силы Украины. Она выдала, что украинская армия якобы ударила по святыне ракетой ПВО и выдает ее за российскую.

Украинцев в сети разозлили ее заявления. Люди, которые и так шокированы ночным обстрелом украинского города, возмутились таким цинизмом и в который раз задались вопросом, когда мир наконец прекратит этот ужас. Также комментаторы высказали мнение, что российские потребители кремлевской пропаганды, конечно же, поверят в такую нелепость.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сети вспомнили высказывания российских пропагандистов Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой, которые неоднократно призывали стереть Одессу с земли и бурно радовались разрушениям в этом красивом южном украинском городе. В частности, Скабеева от имени всех россиян выразила удовлетворение ежедневными ударами по городу, в результате которых гибнут и ранены мирные люди;

– утром 23 июля министерство обороны РФ издало бессмысленное оправдание своих преступных действий в Одессе. Там цинично соврали, что в одесском соборе якобы "готовились теракты против РФ".