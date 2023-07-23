'Мы Одессу не сохраним': в сети вспомнили циничные заявления роспропаганды об ударах по городам Украины

Россия несколько дней подряд наносит ракетные удары по Одессе. И российские пропагандисты от этого приходят в экстаз в эфире государственных телеканалов РФ.

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Так, матерые пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева неоднократно призывали стереть Одессу с лица земли и бурно радовались разрушениям в этом красивом южном украинском городе. Высказывания пропагандистов припомнили в сети.

Так, Владимиру Соловьеву из уютной московской студии не терпится превратить в руины Киев и Львов. Да и Одессу, которую беглый одессит-предатель Игорь Марков в одном из эфиров предложил "сделать столицей", пропагандист требует уничтожить.

"Нахрен уничтожить Киев. Уничтожить Львов... Одессу мы, конечно, не сохраним. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Что делать? Ну, по крайней мере, портовую зону. Я помню, что Оперный театр надо сохранить", – заявил Соловьев.

Не отстает от "коллеги" и Скабеева. Она от имени всех россиян высказала удовлетворение ежедневными ударами по Одессе, в результате которых гибнут и получают ранения мирные люди.

"Про Одессу, если можно, буквально пару слов. Мы, разумеется, не агрессоры, но с удовольствием смотрим на то, как мы уже третью ночь подряд наносим удары, как нам было сказано – удары возмездия", – выдала пропагандистка.

Напомним, в ночь на 23 июля Россия снова атаковала Одессу. По данным ОК "Юг", российские войска били по региону крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К", а также баллистическими "Искандер-М". Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

Из запущенных захватчиками 19 ракет силы ПВО ночью сбили девять.

На ночные террористические атаки РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что за Одессу обязательно будет ответ и подчеркнул, что никакого оправдания злу быть не может