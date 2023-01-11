Чемпион Европы Станислав Олиферчик доверил свою историю музею 'Голоса Мирных'

Чемпион Европы по прыжкам в воду, мариуполец Станислав Олиферчик очень скучает по родному городу. Начало войны он с отцом-тренером встретил в столице, а остальная семья была в Мариуполе: пережили многочисленные обстрелы, во время эвакуации пуля попала в их автомобиль. Украинский чемпион поделился своими воспоминаниями с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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В первый день полномасштабной войны, услышав звуки взрывов, спортсмен не очень обеспокоился: в 2014-2015 годах в его родном Мариуполе иногда были слышны выстрелы, взрывы, но это было где-то далеко. Он пошел в бассейн на тренировку. Там посоветовали возвращаться в гостиницу. Станислав начал звонить по телефону семье в Мариуполь. Говорит, что в первые дни все были относительно спокойны и ждали, что скоро закончится.

"Уже со 2 марта начались проблемы со связью в Мариуполе. Стреляли не только где-то там, но и по городу были серьезные обстрелы, начали сбрасывать бомбы с самолетов прямо на мирное население. Это чувство ужаса не передать", - признается спортсмен.

Он буквально жил в Telegram-каналах, ища хотя бы информацию о домах, где живут мама с сестрой, бабушка и дедушка. Узнал, что в дом его родных попал снаряд, пока их не было дома. Позже семье удалось уехать. По дороге пуля попала в их автомобиль, но, к счастью, никто не пострадал.

"Я с ними встретился 8 мая. Мы просто расплакались, когда друг друга увидели. Они очень хотят в мирный Мариуполь... Это больше, чем просто место. Для меня это город силы. Все еще не укладывается в голове, что в ближайшие годы мы, наверное, туда не попадем. Но верим в лучшее, верим в ВСУ, надеемся, что это мгновение наступит как можно скорее", - говорит Станислав. Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

История Станислава вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 55 000 историй.

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