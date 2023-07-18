Череватый ответил, получили ли ВСУ на востоке кассетные боеприпасы: враг применяет их без пауз

Украинские воины, которые обороняют восток страны, получат кассетные боеприпасы, но этот процесс еще продолжается. Командование ожидает, что указанная разновидность БК усилит наших защитников на этом направлении.

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Соответствующее заявление сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире марафона "Єдині новини" 17 июля. Он отметил, что российские захватчики очень активно применяют кассетные снаряды, обстреливая нашу территорию, в том числе населенные пункты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вопрос о кассетных боеприпасах на вооружении ВСУ на востоке задала ведущая программы новостей.

"Этот процесс получения продолжается. Безусловно, когда мы получим – абсолютно легитимно, для обороны нашей страны в международно признанных границах – мы будем использовать абсолютно все, что у нас есть. Это существенно усилит наши позиции", – ответил военный.

Он отметил: опыт этой войны показал, что артиллерия – едва ли не ключевое средство достижения преимущества над противником.

Когда ведущая спросила, как часто россияне применяют кассетные снаряды, Череватый сказал: "Постоянно".

"У них не было, наверное, времени, когда они их не использовали. Единственное – время подвоза. С начала войны они использовали боеприпасы по боевым позициям и совершенно не меньше, а иногда больше, по жилым кварталам украинских городов", – сообщил Череватый.

Как писал OBOZREVATEL:

– Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что кассетные снаряды были необходимы Силам обороны Украины, а передача этой разновидности БК не влияет на "моральный авторитет" ни Киева, ни Вашингтона.

– 13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил CNN, что Силы обороны уже получили кассетные боеприпасы от США. На поле боя защитники Украины их еще не использовали.

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