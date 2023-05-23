Череватый: 'Вагнер' остается в Бахмуте, снарядного голода у врага нет

Основатель и руководитель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин очень хочет вывести свои подразделения из Бахмута хотя бы на перегруппировку, поскольку его боевики понесут огромные потери. Однако российское руководство не дает согласия на это, никаких ротаций в Бахмуте не происходит.

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О ситуации в охваченном боями городе рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. По его словам, никакого снарядного голода у врага нет, оккупанты подтягивают резервы и усиливаются.

Сергей Череватый напомнил, что Пригожин собирался выходить из Бахмута еще 10 мая. Тем не менее до сих пор остается в городе.

"Я думаю, что здесь его решение, мягко говоря, не главное", – сказал спикер.

Он отметил, что оккупанты ежедневно теряют в Бахмуте около 100 "двухсотых" и свыше сотни раненых

"Поэтому, безусловно, он (Пригожин - Ред.) хотел бы отойти, скажем так, на перегруппировку, реорганизацию. Однако даст ли ему это сделать их руководство –это большой вопрос", – отметил Череватый.

Оккупанты стремятся показать хотя бы какую-то "победу", хотя бы на уровне захвата районного центра. Именно поэтому больше всего пытаются взять Бахмут.

Череватый рассказал, что враг пытается усилить свои позиции, подтягивает резервы.

"Усиливаются за счет регулярных войск оккупанта, за счет воздушно-десантных, мотострелковых (пехотных) подразделений и за счет некоторых специальных подразделений", – отметил спикер.

По словам Череватого, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении было лишь три боевых столкновения, но оккупанты активно применяли артиллерию – 404 раза били из РСЗО и ствольной артиллерии.

"Что еще раз подтверждает: ни о каком снарядном голоде у оккупантов речь не идет", – отметил Череватый.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные ежедневно ликвидируют наемников ЧВК "Вагнера", не исключено, что эта группировка будет полностью разбита в Бахмуте.