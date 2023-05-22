Череватый: группировка 'Вагнера' будет разбита до конца

На Бахмутском направлении защитники Украины ежедневно наносят врагу сокрушительные потери. В частности, украинские военные каждый день ликвидируют наемников ЧВК "Вагнера", не исключено что эта группировка будет полностью разбита в Бахмуте.

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Этом этом сказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона в воскресенье, 21 мая. Он отметил, что Силы обороны Украины не имеют численного преимущества на Бахмутском направлении, и не смотря на этот факт, "Вагнеру" было нанесено непоправимые потери.

Представитель ВСУ подчеркнул, что украинские военные могут взять вагнеровцев в окружение.

"Пусть они (вагнеровцы. – Ред.) чувствуют постоянную угрозу. Мы их окружим сейчас или немножко позже, но та группировка будет разбита до конца", – заявил Череватый.

Он отметил, что украинская армия на Бахмутском направлении действительно имеет меньше вооружения, снарядов и личного состава, чем враг. В то же время героические защитники Украины проявляют смекалку и профессиональные навыки и пытаются оттеснить оккупантов.

При этом он добавил, что Вооруженные силы Украины "хорошо видят" вагнеровцев и на каждый их шаг имеют не один вариант решений.

Накануне заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение. Контроль над господствующими высотами позволяет эффективно уничтожать находящихся в городе россиян. Теперь, по ее словам, оккупанты вынуждены обороняться.

В то же время главарь "Вагнера" Пригожин 20 мая заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом же заявили в российском минобороны. В украинском Минобороны заявление Пригожина опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о Бахмуте, отметил, что "не думает", что заявления оккупантов соответствуют действительности. Также он подчеркнул, что Россия стерла город с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны отметили, что "захват" кварталов Бахмута не дает армии РФ стратегического преимущества, Пригожин может вводить в заблуждение".