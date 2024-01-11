Через неделю должна была выйти замуж: на Харьковщине героически погибла защитница, которая перед этим потеряла на войне отца

На фронте в Украине погибла волонтер и военнослужащая Валентина Макаренко с позывным "Макар" родом из города Кропивницкий. Жизнь защитницы Украины оборвалась 9 января во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

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Об этом сообщило издание "Гречка". По словам тети погибшей военной, она служила в четвертой отдельной танковой бригаде, была пулеметчицей. Там она встретила своего любимого Сергея, 16 января пара планировала жениться.

Валентина погибла в результате вражеского артобстрела в Изюмском районе – было прямое попадание в автомобиль, где она находилась. Сергей оказался в больнице в тяжелом состоянии.

По словам родственницы погибшей защитницы Украины, она решила присоединиться к ВСУ после того, как на фронте погиб отец. Виталий Филиппов с позывным "Платон" погиб 6 сентября 2022 года в Харьковской области.

Валентина после его гибели учредила благотворительный фонд "Платон" и собирала деньги на амуницию, одежду и транспорт для украинских воинов. Впоследствии Валентина прошла курсы тактической медицины, но после учебы в "Десне" она присоединилась к четвертой отдельной танковой бригаде.

Тетя девушки вспоминает, что она была очень талантлива и мечтала петь на большой сцене.

Валентина окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, позже решила получить второе образование и поступила на факультет музыкального искусства в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств.

"Она была певчей птичкой, очень талантливой девушкой. Мечтала о том, чтобы петь на большой сцене", – вспоминает Марина Била.

По словам Богдана Молочица, однокурсника погибшей военной, она мечтала открыть собственную студию вокала, преподавать там, писать песни и развивать украинскую культуру.

"Невероятная вокалистка с невероятным голосом, ты могла спеть все! Это видео я хочу оставить только для того, чтобы о ней знали чем больше людей! О том, как прекрасно она пела. Чтобы все знали, помнили, каких прекрасных людей мы теряем из-за проклятой России", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, от тяжелого ранения, полученного на фронте, погиб молодой воин Роман Ряжских. Герою было всего 27 лет, у него было образование журналиста.

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