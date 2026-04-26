Чернигов – под атакой врага: разгорелись пожары, 'Шахед' взорвался возле многоэтажки

Надранок 26 апреля российские оккупанты атаковали дронами Чернигов. Один из вражеских "Шахедов" взорвался вблизи многоэтажки.

В доме повылетали окна, вспыхнули пожары в домах горожан, рассказал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. В облцентре также зафиксированы другие разрушения.

Что известно об атаке войск РФ на Чернигов

О том, что Чернигов российские войска атаковали дронами, Брижинский написал в 05:52 утра воскресенья.

"Из-за падения вражеских БпЛА возникли пожары в частных домах. Информация о пострадавших уточняется", – отмечал тогда чиновник.

О том, что с востока в направлении Чернигова летят российские дроны, в Воздушных силах ВСУ предостерегали еще в 05:07.

Уже в 06:07 Брижинский сообщил: один из вражеских "Шахедов" взорвался возле многоэтажки.

"В результате взрыва повреждены и выбиты окна. Информации о пострадавших не поступало", – добавил он.

Тем временем в "Суспільне Чернігів" показали поврежденную взрывом многоэтажку.

Кроме дома, по данным издания, окна повылетали в территориальном центре социального обслуживания. Также пострадали рынок и церковь.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ударила по приграничью Сумщины. Под атакой вражеского дрона 25 апреля оказалась Белопольская громада, там погибли двое гражданских.

Также РФ накануне нанесла комбинированный удар по Днепру. В одном из поврежденных домов обвалился подъезд, погибли восемь, ранены 49 человек.

