Черник: я точно знаю, когда война закончится глобально между Украиной и Россией. Интервью

Полковник запаса, военный эксперт Петр Черник считает, что мир вошел в многолетний цикл военных испытаний. В рамках проекта "Орестократия" господин Черник рассказал об ожидаемом наступлении на РФ, переломе в войне и контурах украинской победы.

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– Министр обороны Германии заявил, что украинские Вооруженные силы вправе проводить операции на территории России. По-вашему, что это значит?

– Это конкретный сигнал, что мы можем прибегать к такому типу операций, которые до сих пор были табуированы. В нашем медиа и экспертном пространстве царит мнение, что нельзя заходить на территорию РФ, потому что что-то невероятное после этого произойдет, чуть ли не апокалипсис. С точки зрения рашистской конституции, мы по факту находимся на их территории, и никакого апокалипсиса не произошло.

Что касается донбасской операции, это очень интересный сигнал: история боевых операций вокруг Донбасса свидетельствует, что в лоб этот регион никто ни разу не взял: ни советская армия, ни в свое время – белая армия. Прямо в лоб атаковать сейчас Донбасс – это самоубийство: они построили свою линию обороны.

– Атака на российскую территорию позволила бы сбить горизонт планирования у рашистов. Если бы мы атаковали Белгородщину, оккупанты вынуждены были снимать войска со своих передовых позиций. Как вы думаете, насколько креативный подход нам помог бы в контрнаступлении?

– Если смотреть на проблематику под военным углом зрения, то на самом деле имеет право на жизнь такая логика, но война – это продолжение политики. Поэтому в этой идее больше политики, чем сугубо военных компонентов. Если такое нападение произойдет, то оно будет иметь очень серьезный геополитический эффект. В Европе есть множество ультраправых и ультралевых организаций, которые ждут именно такой сценарий, и россияне умеют "работать с элитами", используя самые разные способы давления, от шантажа до подкупов. Они профессионалы в части информационных спецопераций. Правительства стран-партнеров будут вынуждены считаться со своим политическим фоном, особенно в части оказания нам помощи… там может быть все ой как неоднозначно.

– Почему? Украина не будет бомбить больницы и мирные кварталы в РФ, как это делали россияне в нашей стране. Речь идет о логистических центрах, о складах, о центрах принятия решений. ВСУ могут даже не заходить на эту территорию, просто провести хорошую артиллерийскую подготовку, использовать 50-100 снарядов "хаймерсов".

– С одной стороны, в декабре прошлого года "кто-то" атаковал стратегические бомбардировщики РФ, входящие в ядерную триаду. С другой стороны, у американцев есть свои взгляды на такой сценарий.

Война – это искусство возможного, как политика, и сценариев может быть невероятно много. Рефлексии "специальной военной операции" должны возвращаться на территорию РФ, это даже не обсуждается, только вопрос, в каких стратегических формах это проявится.

Как будет дальше, увидим, важно закончить эту фазу боевых действий на наших условиях.

– "Увидим" летом-осенью этого года?

– У нас складываются все предпосылки для возвращения своих оккупированных территорий, вопрос только – до какого предела… Линию условного столкновения образца 24.02.2022 преодолевать будет невероятно трудно, если оборона россиян не посыплется. То есть не нужно еще так высоко поднимать планку ожидания, что, мол, к осени выбьем со всех наших территорий врага. Конечно, такое тоже может произойти.

Именно в цикле "конец весны – начало осени" должны произойти самые мощные, серьезные операции, но опять же надо учитывать такое явление, как "скрытое управление войсками": никто не видел Харьковской операции, а она произошла.

– Каков шанс, что война будет завершаться переговорами, и при каких обстоятельствах вдруг речь может идти о линии разграничения в границах до 24 февраля?

– Я не знаю, когда закончится именно эта фаза войны, но точно знаю, когда война закончится глобально между нами: она завершится при пяти обстоятельствах:

- первое: РФ распадается на 25-30 государств;

- второе: у них забирают ядерное оружие;

- третье: новообразование на основе какой-то Московской республики, скажем, границ 1471 года, будет полностью отсечено от сибирских ресурсов;

- четвертое: Украина вступает в НАТО, а еще лучше – заключаем прямой военный союз с США, 18 стран в мире имеют такой союз;

- пятое: россияне проходят комплексную идеологическую очистку от величия.

Когда эти пять факторов складываются в один фокус, тогда мы по-настоящему выдыхаем. Даже сейчас может произойти геополитическое чудо – мы вернемся в границы 1991 года и найдем какую-нибудь уникальную форму сосуществования с ними. Однако если эти пять факторов не складывается, даже если Гарри Каспаров станет президентом РФ, но сохранится целостная консолидированная политическая Российская Федерация, сохранится ядерное оружие, ресурсы, то через 5-10-20-30 лет они вернутся к тому же, что и сейчас, и наши внуки будут обречены с ними воевать.

– Россия сейчас в слабом экономическом состоянии. Какова вероятность того, что она устоит в технологической конкуренции с Китаем, с Европейским Союзом?

– Я разделяю вашу точку зрения. РФ не конкурентоспособна, и одна из причин этой войны – это стремление вернуть в свою орбиту высокоинтеллектуальный народ, являющийся фундаментом их империализма. Малоизвестный тезис при Петре I, чтобы передать колорит фазы: "Берегите народ малороссийский, ибо это светоч народа русского". Это исторический факт: Прокопович написал первый алфавит, а другие украинцы создали для них образование, я могу лекции читать – от построения ракет до лучших полководцев, которые только у них были. Империя невозможна без Украины, они это прекрасно осознают, и потому совершили этот последний бросок мангуста.

Я не разделяю философию, что, мол, если у них рухнет экономика, то может что-то измениться: 100 г водки и 100 г картофеля могут очень долго держать тиранический режим, и Путин также это прекрасно осознает. Философия осажденной крепости и абсолютной автаркии тоже не несет для них ничего нового.

– Как они собираются завершать свою "СВО"?

– Если в части мифотворчества, то здесь просто бесконечная плоскость – продадут что угодно, нельзя недооценивать пропаганду, она у них на таком высоком уровне, что лучшие пропагандисты нацистской Германии всех времен и народов им позавидуют.

В части боевой компетентности нельзя их недооценивать: в глубокой обороне, сохраняя устойчивость управления, они могут стоять невероятно долго, годами, человеческий ресурс их довольно огромен, автоматов Калашникова, ружей у них сотни тысяч на складах. Одних только автоматов более 100 млн изготовлено со времени изобретения.

Поэтому нам важно выйти на границы 1991 года. Если сохраняется хоть какая-то линия разграничения, то это, по большому счету, будет большой победой Китая, даже если он не будет прямым участником переговорного процесса: если коллективный запад проглатывает такой сценарий, то почему нельзя начинать авантюру вокруг Тайваня? Военного ресурса у китайцев больше чем достаточно.

Общая философия моего вывода такова: вся планета Земля вступила в огромный период каскада военных испытаний. На мой взгляд, мы сейчас находимся в своеобразном октябре 1939 г. И этот маховик остановить уже невозможно, его только можно утихомирить и изменить направления главных ударов, но выкипеть этот шум обязательно должен.