'Черные Запорожцы' показали феерическое уничтожение российской БМП. Видео

Украинские защитники каждый день наносят необратимые потери российским оккупантам. Воины уничтожают и личный состав врага, и его технику.

Видео дня

Свидетельством этому является видео, в котором показана работа бойцов 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Они показали феерическое уничтожение российской БМП (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Черные Запорожцы" блестяще ликвидировали вражескую технику. Они ударили точно в цель.

"Работа противотанкистов "На бис!" – подписан ролик.

На кадрах можно увидеть, как российская БМП едет среди поля и вдруг взрывается.

Бойцы показали взрыв с близкого расстояния. Выжить там не удалось никому.

Отметим, защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 660 российских оккупантов. Также воины сбили почти два десятка дронов, которыми враг атаковал населенные пункты или пытался вести воздушную разведку.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины с помощью дрона уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П". Вражескую технику обезвредили на Херсонщине, показав это не видео.

На Луганщине сечеславские десантники подорвали грузовик, набитый оккупантами. Также они уничтожили вражеский минометный расчет, который готовился нанести огневой поражение по нашим позициям.

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