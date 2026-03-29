'Четкая и выверенная работа': ВСУ уничтожили малые пехотные группы врага в районе Федоровки Второй. Видео

Украинские военные уничтожили малые пехотные группы российских оккупантов в районе Федоровки Второй. Бои продолжаются на этом участке фронта, где противник пытается инфильтрироваться в боевые порядки ВСУ. Это происходит в последние дни, когда враг активизировал попытки продвижения небольшими группами.

Информацию обнародовала группировка войск "Восток" на своей странице в Facebook. В сообщении указано, что украинские силы фиксируют все перемещения противника и уничтожают его еще на подходах.

"Далее – четкая и выверенная работа: FPV-дроны, артиллерия, корректировка в режиме реального времени", – говорится в заявлении.

Работа с неба

Федоровка Вторая давно стала точкой, где условная тишина не означает безопасности. Противник действует малыми пехотными группами, движется короткими перебежками, используя складки местности и разрушенную застройку. Но эти попытки, как говорят военные, не остаются незамеченными.

Аэроразведка постоянно работает над районом. Вражеские цели обнаруживают еще до того, как они успевают приблизиться к позициям. Далее подключаются FPV-дроны и артиллерия. И, если честно, выглядит это как слаженный механизм – быстро, без лишнего движения, но с четким результатом.

Давление на логистику

Любые попытки обеспечения противника в этом районе существенно затруднены. Подвоз ресурсов, ротации и накопления сил находятся под постоянным контролем украинских беспилотников. Поэтому маршруты врага быстро становятся опасными для передвижения.

Самое важное то, что уничтожение происходит еще на подходах. Это не дает противнику закрепиться или развернуть полноценные действия. Группировка войск "Восток" подчеркивает, что контроль за ситуацией сохраняется, а все обнаруженные цели оперативно уничтожаются.

