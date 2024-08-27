'Четыре человека погибли и 16 пострадали': Зеленский пообещал ответ России за новый удар по мирным жителям. Видео

Страна-агрессор Россия массированным ударом по Украине ночью и утром 27 августа убила четырех граждан, еще 16 получили ранения в результате действий врага. Его целью в очередной раз была инфраструктура областей.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, опубликовав кадры спасательных операций. Он заявил, что РФ получит ответ за очередной террор против мирных жителей.

По состоянию на утро все службы были привлечены к разбору завалов и спасения людей на местах попаданий и падений обломков в регионах Украины, которые находились под российской атакой.

"К сожалению, несмотря на результативную работу нашей противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 пострадали. Мои соболезнования родным и близким погибших", – отметил президент.

Всего враг применил против мирного населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 "Шахед", а также крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты. Десятки этих средств нападения были уничтожены.

"Обязательно ответим России на этот и все остальные удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент отметил, что Украина готовит ответ агрессору на массированную ракетно-дроновую атаку 26 августа. Также он напомнил партнерам, что для борьбы с этим российским террором Силам обороны необходимо дать достаточно дальнобойного оружия, "которое может уничтожать террористов именно там, откуда они наносят удары".

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