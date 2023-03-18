Четыре оккупанта, попавших в плен под Бахмутом и Угледаром, получили тюремные сроки

Украинские воины под Бахмутом и Угледаром захватили в плен четырех российских оккупантов. Впоследствии выяснилось, что они воевали против Украины задолго до начала полномасштабного вторжения и совершали преступления против украинского народа в течение года полномасштабной войны.

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Террористов на базе собранных Службой безопасности Украины доказательств суд приговорил к 10 и 12 годам заключения. Подробности "преступления и наказания" для оккупантов сообщили в СБУ.

"В результате следственно-оперативных действий собраны обоснованные доказательства вины еще 4 боевиков, которые воевали против Украины в составе подразделений Южного военного округа ВС РФ. Украинские защитники взяли их в плен во время боевых действий в Бахмутском и Угледарском направлениях. По материалам СБУ суд назначил одному из фигурантов – 10 лет заключения, другим трем – 12 лет", – говорится в сообщении.

Так, один из пленных оказался командиром мотострелкового взвода 2-го армейского корпуса РФ (к началу полномасштабного вторжения России страна-агрессор пыталась убедить, что это якобы собственная армия так называемой "ЛНР").

Преступник воевал против Украины еще с 2014 года. После начала полномасштабной войны России против Украины он отдавал приказы обстрелять украинские города на востоке из самоходных артиллерийских установок "Пион".

Еще один боевик после 24 февраля прошлого года штурмовал населённые пункты в Донецкой и Луганской областях.

Третий захватчик, получивший судебный приговор, в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады "Оплот" принимал участие в попытках захвата поселка Большая Новоселка.

Четвертый осужденный оказался боевиком, с 2014 года находившимся в составе созданного агрессором "разведывательного управления республиканской гвардии днр".

"В рядах террористов он охранял российские тюрьмы, где незаконно удерживали участников сопротивления, а после полномасштабного вторжения атаковал украинские города на восточном фронте", – добавили в СБУ.

Суд признал преступников виновными по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

– государственная измена – статья 111 УК Украины

– посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – статья 110 УК Украины

– участие в террористической группе или террористической организации – статья 258-3 УК Украины

– участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях – статья 260 УК Украины

"Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против Украины. Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры", – добавили в СБУ.

Напомним, ранее стало известно, что спецназовцы СБУ сожгли всего за одну ночь десять танков и один БТР врага. Видео зрелищной утилизации российской техники они показали в сети.

Также сообщалось, что сотрудники Службы разоблачили агентурную группу ГРУ, которая сливала врагу позиции Сил обороны под Бахмутом.

В "зоне особого внимания" врага были маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта. Разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута.

В Россию вызвались работать две местные жительницы.