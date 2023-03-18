Спецназовцы СБУ сожгли всего за одну ночь десять танков и один БТР врага. Видео

Бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины "Белые Волки" только за одну ночь утилизировали десять танков и один БТР российских оккупантов. Защитники Украины уничтожали вражескую технику на Донецком направлении.

Видео дня

Эффектное видео было показано в Telegram СБУ. На кадрах видно, как одна за другой, как спички, вспыхивает бронетехника россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Так, на их счету одинадцать уничтоженных целей! За одну ночь", – сообщили о результативности своих спецназовцев в СБУ.

Напомним, ранее также стало известно, что впервые на войне в Украине Россия потеряла боевой танк Т-62 образца 2022 года. Обстоятельства уничтожения вражеской техники пока не раскрывают.

Как известно, Т-62 были поставлены на вооружение около 60 лет назад, а из-за значительных потерь российской армии в войне против Украины их решили расконсервировать.

О планах модернизировать указанную технику государство-агрессор заявило еще в прошлом году. Россияне хотели усовершенствовать 800 единиц танков за три года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские бойцы сбили вражеский самолет Су-25. Успешный удар нанесли солдаты подразделения ПВО 10-й ОГШБр "Эдельвейс";

– противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты подбили российский танк в Донецкой области. Поражение вражеской техники воины произвели с помощью ПТРК Javelin.

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