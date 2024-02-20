Число оккупантов, желающих дезертировать, выросло в 10 раз: жалуются на 'ужасы войны' и ложь росТВ

По данным российского проекта "Идите лесом", который помогает россиянам избежать участия в войне с Украиной, за последний год число военных, которые хотят дезертировать из армии РФ, выросло в десять раз. Так, если в январе 2023 года с просьбой помочь с дезертирством обратились 28 оккупантов, то в январе 2024 года их было уже 284.

В процентах это увеличение составило 914.3%. Об этом сообщили в Telegram-канале проекта. Там отметили, что из всех обращений, полученных ими за прошлый месяц, на желающих дезертировать из российской армии пришлось 36%.

Из них 30% оккупантов – это мобилизованные, 50% – контрактники, которые подписали контракт уже после начала полномасштабной войны, 10% – контрактники, которые сделали это еще до начала "СВО", а еще 10% – все остальные.

"Очевидно, на рост числа дезертиров влияет также то, что с момента объявления мобилизации прошло почти полтора года, в войсках нет никакой ротации, и многие, ни на что не надеясь, выбирают дезертировать", – сказано в сообщении.

Почему оккупанты все чаще дезертируют?

Проекту "Идите лесом" они пишут, что насмотрелись ужасов на войне, увидели отношение к российским солдатам как к расходному материалу и пушечному мясу, и поняли, что они воюют не против "фашистов", про которых им врали по телевизору.

"У них часто до службы были непризывные болезни, что абсолютно никого не смутило. Они получают осколочные ранения и увечия, которые лечат буквально обезболом и отправляют обратно на фронт. Вспомним историю как парня без глаза вернули в окопы", – сказано в сообщении.

Представители проекта отмечают, что им пишут не только сами военные РФ, но и их жены, родственники и друзья.

Как сообщал OBOZ.UA, батальон российских оккупантов "Шторм-Z" используют на войне в Украине как пушечное мясо. Однако бойцы, входящие в состав этих штрафных подразделений, в последнее время все чаще дезертируют с поля боя.

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