Шойгисты из 'Шторм-Z' стали чаще дезертировать с поля боя, – Евлаш

Батальон российских окупантов "Шторм-Z" используют на войне в Украине как пушечное мясо. Однако бойцы, входящие в состав этих штрафных подразделений, в последнее время все чаще дезертируют с поля боя.

Об этом в понедельник, 9 октября, в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, оккупантов из "Шторм-Z" не используют как основную ударную силу на передовой – для этого у РФ есть более квалифицированные кадры.

Этих же плохо подготовленных и малоопытных захватчиков бросают на такие задания, которые являются очень рискованными и предусматривают высокий уровень потерь.

"Они выполняют разные преступные задачи, преимущественно их посылают как разведку на мины, проверить наши инженерные укрепления, также иногда с целью выявить наши огневые позиции", – говорит Евлаш.

Он отметил, что таким образом этим россиянам якобы дают возможность искупить свою вину перед российским народом и командованием. Однако все больше бойцов "Шторм-Z" пытаются избежать такой участи и сбегают.

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По большей части оккупанты уходят в отпуск и после этого довольно часто не возвращаются из него на войну.

Напомним, что "Шторм-Z" – это ряд штрафных воинских частей, созданных Россией в апреле 2023 года по образцу ЧВК "Вагнер" после конфликта минобороны РФ с лидером "Вагнера" Евгением Пригожиным.

В этот батальон россияне набирают заключенных, а также туда отправляют военнослужащих РФ, совершивших какие-либо правонарушения. Всех их бросают на штурмы украинских позиций как пушечное мясо.

Ранее пленный оккупант из "Шторм-Z" призвал россиян не ехать на войну в Украину. Он заявил, что лучше уже сидеть в тюрьме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия перебрасывала на фронт на Луганщине 25-ю армию, а на севере региона формировала подразделения "Шторм-Z". Однако перспективы прорыва нашей линии обороны у захватчиков нет, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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