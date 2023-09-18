Оккупанты перебрасывают на Луганщину 25-ю армию и формируют подразделения 'Шторм-Z': эксперт оценил, есть ли риск прорыва фронта

Россия перебрасывает на фронт в Луганской области 25-ю армию, а на севере региона формирует так называемые подразделения "Шторм-Z". Однако перспективы прорыва нашей линии обороны у захватчиков нет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он пояснил, что назначение ЧВК "Шторм-Z", в состав которой преимущественно входят зеки, – забрасывание наших позиций мясом.

"Но наступательный потенциал и функционал у них отсутствует, причем именно в Луганской области", – подчеркнул Коваленко.

Он убежден, что оккупанты будут устраивать мясорубку, но прорыва не будет из-за дефицита у них техники и боекомплекта.

"Там некомплект подразделений штатной комплектацией и многие другие проблемы. Они не смогли этого сделать раньше, не сделают и сейчас", – отметил он.

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Напомним, в британской разведке сообщили, что командование оккупационных войск РФ перебросило под село Роботино в Запорожской области тысячи якобы элитных десантников. Ими она надеется усилить 58-ю общевойсковую армию, действующую на этом участке фронта.

"В полном составе такая сила должна составлять около 10 тысяч элитных десантников. Однако почти все подразделения, скорее всего, ощутимо недоукомплектованы", – говорится в отчете разведки Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что экономика страны-агрессора РФ продержится недолго и вскоре там прекратится поток оружия. Также он заявил, что Кремль получит ответ на удары по украинской критической инфраструктуре.

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