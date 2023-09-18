'Ищут ресурсы по всему миру': Буданов указал на проблемы РФ и предупредил об ответе на удары

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил убеждение, что экономика страны-агрессора РФ продержится недолго и вскоре там прекратится поток оружия. Также заявил, что Кремль получит ответы на удары по украинской критической инфраструктуре.

В частности, назвал три основные цели запусков беспилотников на российскую территорию и временно оккупированный Крым. Об этом он говорил в интервью изданию The Economist.

Главный разведчик Украины рассказал, что российские ресурсы иссякают, экономика государства-террориста продержится только до 2025 года, а поток оружия в нем прекратится в 2026-м или "возможно, раньше".

"Если все хорошо и ресурсов в России достаточно, то почему их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нечего добывать", – сказал Буданов, упомянув переговоры Путина с главой КНДР.

По его словам, россияне получат ответ за удары по критической инфраструктуре нашей страны. Он подчеркнул, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой зимней кампании ракетных и беспилотных ударов РФ по объектам инфраструктуры.

Видео дня

"Пусть начинают. Они также получат ответ", – отметил глава ГУР.

В этом контексте он назвал три основные цели запусков дронов на территорию России и Крыма:

– истощение российской системы ПВО;

– выведение из строя военного транспорта и бомбардировщиков;

– причинение вреда военным производственным объектам, как, например, недавний удар по заводу по производству ракетного топлива в Тверской области РФ.

В этом же интервью Буланов высказал мнение, что у ВСУ еще есть шанс успеть разорвать сухопутное сообщение России с Крымом до зимы. Он подчеркнул, что об этом свидетельствуют недавние успехи наших бойцов в прорыве линии обороны оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кирилл Буданов заявил, что война с Россией не будет продолжительной и не затянется еще на годы, как прогнозирует ряд военных и политических аналитиков. Опираясь на данные об агрессоре, которыми владеет ГУР, он указал, что у РФ нет долгосрочных ресурсов, истощая себя каждый день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!